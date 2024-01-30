Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби ответил на вопрос, когда может завершить карьеру.

«Все хотят выступать на высочайшем уровне как можно дольше. На это влияет множество факторов. Потому что даже если ты будешь выкладываться на 100%, то ты можешь только надеяться, что будешь продолжать оказывать влияние на игру команды. У всех есть своё представление о том, чего они хотят добиться. Особенно по мере того, как проходят годы и сезоны.

Малкин сказал, что не хочет становиться «обычным игроком»? Не уверен, что можно заранее предсказать своё отношение к такой роли. Может, ты будешь нормально это воспринимать и будешь рад просто продолжать играть. Да, я привык находиться на площадке на последней минуте матча и влиять на исход через большинство. Но я не буду знать, каково это, пока я не почувствую это на себе.

Я всегда буду выкладываться на максимум. Когда перестану — тогда и закончу. Если из игры уходит желание, то такой игрок уже не приносит пользу. Посмотрим, чего я смогу еще добиться, играя с прежним рвением», — приводит слова Кросби официальный сайт НХЛ.