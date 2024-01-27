Малкин наносит ответный удар по критикам! Забил гол и спас «Питтсбург» в концовке

Накануне матча «Питтсбурга» и «Флориды» журналист Дэн Кингерски в статье на сайте Pittsburgh Hockey Now не совсем лестно высказался об игре Малкина, заявив, что время Евгения ушло и «Питтсбургу» нужно думать, что с ним делать.

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Да, Малкин проводит тяжёлый отрезок сезона, на котором, помимо спада результативности, случаются и досадные казусы, как в матче с «Аризоной», где Евгений забил в свои ворота. Но не рано ли заокеанские специалисты списывают одного из лучших российских игроков в истории?

Матч начался с быстрого удаления Картера Вераге, который уже на 23-й секунде отправился в штрафной бокс. И «Питтсбург» впервые за шесть матчей реализовал большинство: Брайан Раст шикарно вложил шайбу в крюк Гюнцелю, который не имел права промахнуться.

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Но «Флориду» не смутила пропущенная шайба, а даже наоборот, завела. Через две минуты они сами получили возможность поиграть в большинстве и не оплошали: Эван Родригес доборолся на пятаке и отправил шайбу в ворота своей бывшей команды. До конца периода хозяева сделали несколько попыток выйти вперёд, но оборона гостей во главе с Сергеем Бобровским отлично сработала.

Второй период был менее насыщенным как на шайбы, так и на события: команды большое количество времени провели в средней зоне. Но вот чего было в достатке, так это удалений, одно из которых «Флорида» реализовала: Мэттью Ткачук вывел на бросок Сэма Райнхарта, который поразил ближний угол Алекса Недельковича.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В третьем периоде «Пантерз» образцово обороняли своё минимальное преимущество, а «Пингвинз» безуспешно пытались сравнять счёт. Так продолжалось до последней минуты третьего периода, пока «Питтсбург» не снял вратаря: Сидни Кросби смог найти шайбу на пятаке и отдал передачу на пустые ворота на Малкина, который отправил шайбу в ворота своего соотечественника.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Овертайм не был богат на события, но в конце дополнительной пятиминутки у Евгения Малкина был шанс закончить встречу, однако Бобровский был против. И на буллитах Бобровский оказался сильнее своего коллеги по цеху, отразив на один бросок больше.

Таким образом, 35 спасений Сергея Бобровского позволили «Флориде» одержать третью победу подряд, а Евгений Малкин прервал пятиматчевую безголевую серию.