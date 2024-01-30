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Гол Тренина не спас «Нэшвилл» от поражения в матче с «Оттавой»

Гол Тренина не спас «Нэшвилл» от поражения в матче с «Оттавой»
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В ночь на 29 января мск на льду «Канадиен Тайр-центра» в столице Канады Оттаве прошёл матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Хозяева площадки «Оттава Сенаторз» обыграли со счётом 4:3 «Нэшвилл Предаторз».

В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив записали Дрейк Батерсон, Тим Штюцле, Брэди Ткачук, а также Клод Жиру. У гостей в сегодняшнем матче забивали Майкл Маккэррон, Филип Томасино, а также российский нападающий Яков Тренин.

Примечательно, что гости вели со счётом 3:0, однако «Отааве» удалось сравнять счёт и перевести матч в овертайм. Гол Клода Жиру стал решающем во встрече и принёс победу хозяевам.

«Нэшвилл» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции с 54 очками. «Оттава» расположилась на 15-м месте Восточной конференции, у клуба 40 очков.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 января 2024, вторник. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
4 : 3
ОТ
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Маккэррон (Йози, Томасино) – 08:26     0:2 Томасино (Новак, Гласс) – 16:30     0:3 Тренин (Фаббро, Йози) – 19:00     1:3 Батерсон (Ткачук) – 25:21     2:3 Штюцле (Жозеф) – 29:20     3:3 Ткачук (Норрис) – 37:10     4:3 Жиру (Штюцле) – 63:36    
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