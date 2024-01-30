Все результаты игрового дня НХЛ 30 января

Сегодня, 30 января, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата была сыграна одна встреча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом состоявшейся игры.
В столице Канады Оттаве прошёл матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Хозяева площадки «Оттава Сенаторз» в овертайме обыграли со счётом 4:3 «Нэшвилл Предаторз». Российский нападающий «хищников» Яков Тренин отметился заброшенной шайбой. Гости вели со счётом 3:0, однако «Оттаве» удалось сравнять счёт и перевести матч в овертайм.
В данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Бостон Брюинз» с 71 очком после 49 встреч. На Западе первую строчку турнирной таблицы занимает «Ванкувер Кэнакс» с 71 очком после 49 матчей.
- 30 января 2024
-
09:15
-
09:08
-
09:00
-
08:47
-
08:32
-
08:20
-
08:05
-
07:15
-
06:26
-
06:11
-
06:09
-
06:04
-
05:47
-
05:38
-
04:45
-
04:37
-
02:33
-
00:06
-
00:00
- 29 января 2024
-
23:55
-
23:47
-
23:33
-
23:19
-
23:11
-
23:03
-
22:59
-
22:45
-
22:32
-
22:30
-
22:28
-
22:21
-
22:09
-
21:50
-
21:48
-
21:41