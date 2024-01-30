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Все результаты игрового дня НХЛ 30 января

Все результаты игрового дня НХЛ 30 января
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Сегодня, 30 января, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата была сыграна одна встреча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом состоявшейся игры.

В столице Канады Оттаве прошёл матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Хозяева площадки «Оттава Сенаторз» в овертайме обыграли со счётом 4:3 «Нэшвилл Предаторз». Российский нападающий «хищников» Яков Тренин отметился заброшенной шайбой. Гости вели со счётом 3:0, однако «Оттаве» удалось сравнять счёт и перевести матч в овертайм.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 января 2024, вторник. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
4 : 3
ОТ
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Маккэррон (Йози, Томасино) – 08:26     0:2 Томасино (Новак, Гласс) – 16:30     0:3 Тренин (Фаббро, Йози) – 19:00     1:3 Батерсон (Ткачук) – 25:21     2:3 Штюцле (Жозеф) – 29:20     3:3 Ткачук (Норрис) – 37:10     4:3 Жиру (Штюцле) – 63:36    

В данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Бостон Брюинз» с 71 очком после 49 встреч. На Западе первую строчку турнирной таблицы занимает «Ванкувер Кэнакс» с 71 очком после 49 матчей.

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