Все результаты игрового дня НХЛ 30 января

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Сегодня, 30 января, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата была сыграна одна встреча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом состоявшейся игры.

В столице Канады Оттаве прошёл матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Хозяева площадки «Оттава Сенаторз» в овертайме обыграли со счётом 4:3 «Нэшвилл Предаторз». Российский нападающий «хищников» Яков Тренин отметился заброшенной шайбой. Гости вели со счётом 3:0, однако «Оттаве» удалось сравнять счёт и перевести матч в овертайм.

В данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Бостон Брюинз» с 71 очком после 49 встреч. На Западе первую строчку турнирной таблицы занимает «Ванкувер Кэнакс» с 71 очком после 49 матчей.

