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Хоккеисты «Коламбуса» не хотят играть за руководство и тренерский штаб клуба — Серавалли

Хоккеисты «Коламбуса» не хотят играть за руководство и тренерский штаб клуба — Серавалли
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Журналист и инсайдер НХЛ Фрэнк Серавалли заявил о нежелании хоккеистов «Коламбус Блю Джекетс» играть за руководство и тренерский штаб клуба.

«Дело не в том, что люди не хотят играть в «Коламбусе», а в том, что хоккеисты не хотят играть за «Блю Джекетс» с этим руководством и тренерским штабом», — приводит слова Серавалли The CBJ Center на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

После поражения в последнем матче от «Сиэтл Кракен» (2:4) «Коламбус» остался с 40 очками и находится на последнем, 16-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. В ближайшей игре «Блю Джекетс» 31 января будут гостить у «Сент-Луис Блюз».

Ранее российский нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов прокомментировал свой дубль в игре с «Сиэтл Кракен».

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