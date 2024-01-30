Хоккеисты «Коламбуса» не хотят играть за руководство и тренерский штаб клуба — Серавалли

Журналист и инсайдер НХЛ Фрэнк Серавалли заявил о нежелании хоккеистов «Коламбус Блю Джекетс» играть за руководство и тренерский штаб клуба.

«Дело не в том, что люди не хотят играть в «Коламбусе», а в том, что хоккеисты не хотят играть за «Блю Джекетс» с этим руководством и тренерским штабом», — приводит слова Серавалли The CBJ Center на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

После поражения в последнем матче от «Сиэтл Кракен» (2:4) «Коламбус» остался с 40 очками и находится на последнем, 16-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. В ближайшей игре «Блю Джекетс» 31 января будут гостить у «Сент-Луис Блюз».

Ранее российский нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов прокомментировал свой дубль в игре с «Сиэтл Кракен».