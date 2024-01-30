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Демидов и Силаев попали в топ-10 рейтинга драфта НХЛ — 2024 по версии The Athletic

Журналист Скотт Уиллер на североамериканском портале The Athletic представил рейтинг драфта НХЛ — 2024.

Первое место, по версии Уиллера, досталось канадскому нападающему Маклину Селебрини из «Университета Бостона». На второй строчке — белорусский защитник Артём Левшунов из «Университета Мичигана». На третьем — Коул Эйзерман.

Российский нападающий системы СКА Иван Демидов занял четвёртое место, игрок обороны нижегородского «Торпедо» Антон Силаев — пятый.

Топ-10 рейтинга драфта НХЛ — 2024 по версии The Athletic:

1. Маклин Селебрини («Университет Бостона»);

2. Артём Левшунов («Университет Мичигана»);

3. Коул Эйзерман (программа USNTDP);

4. Иван Демидов (СКА);

5. Антон Силаев («Торпедо»);

6. Зэйн Парех («Сагино»);

7. Зеев Буим («Университет Денвера»);

8. Сэм Дикинсон («Лондон Найтс»);

9. Беркли Каттон («Спокан»);

10. Конста Хелениус («Юкурит»).