Кагарлицкий рассказал, в каких компонентах добавил благодаря Радулову

Нападающий казанского «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий рассказал об эмоциональности нападающего казанского клуба Александра Радулова и ответил на вопрос, в каких компонентах добавил благодаря своему одноклубнику.

«Да, он может вспылить, но он максималист, всегда хочет побеждать. Для него важно, чтобы все играли на максимуме своих возможностей, он требует этого от своих партнёров. На самом деле я очень многому учусь у него. Мне даже кажется, что в каких-то компонентах я добавил благодаря Радулову — например, в борьбе за шайбу. Саня очень силён в этом компоненте. Да, в моём возрасте, оказывается, можно и нужно учиться таким вещам. Я вижу, как он работает и идёт в борьбу за шайбу. Мне хочется помогать ему в этом, когда мы вместе на льду», — сказал в интервью «БИЗНЕС Online».

34-летний нападающий казанского клуба в нынешнем сезоне провёл 55 встреч, в которых забросил 14 шайб и отдал девять результативных передач, набрав в общей сложности 23 очка.

После победы над «Барысом» (3:1) «Ак Барс», набрав 68 очков в 56 матчах, поднялся на шестое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Сегодня, 30 января, казанский клуб сыграет в Новосибирске с местной «Сибирью».