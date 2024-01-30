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Вратарь «Сибири» Худобин вышел на замену и принял участие в матче КХЛ впервые с 2 декабря

Вратарь «Сибири» Худобин вышел на замену и принял участие в матче КХЛ впервые с 2 декабря
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В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сибирью» и «Ак Барсом». После первого периода счёт 2:0 в пользу казанцев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 января 2024, вторник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Перерыв
0 : 3
Ак Барс
Казань
0:1 Семёнов (Марченко) – 04:45 (5x5)     0:2 Кошелев (Галиев) – 10:54 (5x4)     0:3 А. Радулов (Миллер, Галимов) – 36:43 (5x4)    

После второй пропущенной шайбы на 11-й минуте матча стартовый вратарь «Сибири» Денис Костин уступил место в воротах опытному голкиперу Антону Худобину. 37-летний вратарь в последний раз выходил на лёд в матче «Сибири» 2 декабря с «Ладой» (2:3 Б).

Худобин пополнил состав «Сибири» по ходу сезона, перейдя из красноярского «Сокола». За три сыгранных матча опытный вратарь пропустил семь шайб с 90,7% отражённых бросков. Новосибирский клуб борется за попадание в плей-офф и на данный момент отстаёт от восьмого места Востока на четыре очка.

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