Вратарь «Сибири» Худобин вышел на замену и принял участие в матче КХЛ впервые с 2 декабря

В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сибирью» и «Ак Барсом». После первого периода счёт 2:0 в пользу казанцев.

После второй пропущенной шайбы на 11-й минуте матча стартовый вратарь «Сибири» Денис Костин уступил место в воротах опытному голкиперу Антону Худобину. 37-летний вратарь в последний раз выходил на лёд в матче «Сибири» 2 декабря с «Ладой» (2:3 Б).

Худобин пополнил состав «Сибири» по ходу сезона, перейдя из красноярского «Сокола». За три сыгранных матча опытный вратарь пропустил семь шайб с 90,7% отражённых бросков. Новосибирский клуб борется за попадание в плей-офф и на данный момент отстаёт от восьмого места Востока на четыре очка.