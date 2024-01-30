Хоккейный клуб «Авангард» продлил контракты с тремя нападающими, сообщает пресс-служба омского клуба. Односторонний контракт с Марком Вербой заключён сроком на один сезон. Двустороннее соглашение с Михаилом Беляевым — на два сезона. Двустороннее соглашение с Никитой Холодилиным также заключено на два сезона.

«Мы внимательно следили не только за игрой каждого, но и за тем, как парни выстраивают отношения в команде. Нужно сказать, все трое стали неотъемлемой частью нашего коллектива. Кто-то заработал больше очков, кто-то получает не так много игрового времени, зато незаменим в раздевалке и на скамейке запасных. Нам важно в следующие сезоны идти с людьми, на которых мы можем положиться», — заявил генеральный менеджер омичей Антон Курьянов.

Верба не набрал очков в 14 матчах за омский клуб. Беляев набрал 9 (4+5) очков в 35 матчах. Холодилин отметился 13 (8+5) очками в 48 матчах.