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«Хочу сохранить всё то, что заработал». Кагарлицкий рассказал, куда инвестирует деньги

«Хочу сохранить всё то, что заработал». Кагарлицкий рассказал, куда инвестирует деньги
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Нападающий казанского «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий рассказал, что занимается инвестициями, чтобы не потерять заработанные за карьеру хоккеиста денежные средства. Форвард сообщил, что открыл с друзьями в Москве компьютерный клуб.

«Занимаюсь ли инвестициями? Сейчас сложнее с этим, хотя российский рынок доступен. Опять же всё зависит от времени. Я стараюсь делать так, чтобы мне ничего не мешало играть в хоккей. Летом есть больше времени на все эти дела, а во время сезона календарь очень плотный, игры идут через день.

Я стараюсь развиваться в разных направлениях. Недавно, например, с друзьями в Москве открыли компьютерный клуб. Летом всё сделали и запустили. Интересная история, в будущем планируем открыть сеть таких клубов. Хочется после карьеры не потерять и сохранить всё то, что заработал», — сказал Кагарлицкий в интервью «БИЗНЕС Online».

34-летний нападающий казанского клуба в нынешнем сезоне провёл 56 встреч, в которых забросил 15 шайб и отдал девять результативных передач, набрав в общей сложности 24 очка. «Ак Барс» после победы над «Сибирью» со счётом 4:0 поднялся на пятое место в таблице Восточной конференции КХЛ.

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