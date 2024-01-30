«Хочу сохранить всё то, что заработал». Кагарлицкий рассказал, куда инвестирует деньги

Нападающий казанского «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий рассказал, что занимается инвестициями, чтобы не потерять заработанные за карьеру хоккеиста денежные средства. Форвард сообщил, что открыл с друзьями в Москве компьютерный клуб.

«Занимаюсь ли инвестициями? Сейчас сложнее с этим, хотя российский рынок доступен. Опять же всё зависит от времени. Я стараюсь делать так, чтобы мне ничего не мешало играть в хоккей. Летом есть больше времени на все эти дела, а во время сезона календарь очень плотный, игры идут через день.

Я стараюсь развиваться в разных направлениях. Недавно, например, с друзьями в Москве открыли компьютерный клуб. Летом всё сделали и запустили. Интересная история, в будущем планируем открыть сеть таких клубов. Хочется после карьеры не потерять и сохранить всё то, что заработал», — сказал Кагарлицкий в интервью «БИЗНЕС Online».

34-летний нападающий казанского клуба в нынешнем сезоне провёл 56 встреч, в которых забросил 15 шайб и отдал девять результативных передач, набрав в общей сложности 24 очка. «Ак Барс» после победы над «Сибирью» со счётом 4:0 поднялся на пятое место в таблице Восточной конференции КХЛ.