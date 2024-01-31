Все результаты игрового дня НХЛ 31 января

Сегодня, 31 января, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата сыграна одна встреча, ещё один матч продолжается в данный момент. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом состоявшейся игры.
В Сент-Луисе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» уступил «Коламбус Блю Джекетс» (0:1). Единственную шайбу в матче забросил российский нападающий Дмитрий Воронков.
В эти минуты в Сан-Хосе проходит матч между «Сан-Хосе Шаркс» и «Сиэтл Кракен». После второго периода счёт не открыт 0:0.
В данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Бостон Брюинз» с 71 очком после 49 встреч. На Западе первую строчку турнирной таблицы занимает «Ванкувер Кэнакс» с 71 очком после 49 матчей.
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