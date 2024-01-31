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Воронков вышел на третье место по голам среди новичков сезона

Воронков вышел на третье место по голам среди новичков сезона
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В Сент-Луисе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» уступил «Коламбус Блю Джекетс» (0:1).

Единственную шайбу в матче забросил российский нападающий Дмитрий Воронков, замкнувший передачу Зака Веренски в начале третьего периода.

Этот гол стал 12-м в нынешней регулярке для Воронкова, проводящего свой первый сезон в НХЛ. Он вышел на третье место по заброшенным шайбам среди новичков сезона, сравнявшись со своим одноклубником Адамом Фантилли. Больше только у Марко Росси из «Миннесоты Уайлд» (13) и Коннора Бедарда из «Чикаго Блэкхоукс» (15).

После этого матча на счету Воронкова стало 25 (12+13) очков в 44 матчах.

«Блю Джекетс» набрали 42 очка и занимают 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «Коламбус» 11 февраля сыграет дома с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

НХЛ - регулярный чемпионат
31 января 2024, среда. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
0 : 1
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Воронков (Веренски, Годро) – 44:11    
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