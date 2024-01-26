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«Я не вижу логики». Двукратный обладатель Кубка Гагарина о возврате лимита в 5 легионеров

«Я не вижу логики». Двукратный обладатель Кубка Гагарина о возврате лимита в 5 легионеров
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков выступил против возвращения прежнего лимита в пять легионеров в Континентальной хоккейной лиги.

«Руководство лиги установило лимит в три человека для того, чтобы прогрессировала наша молодёжь. Я не вижу логики в том, чтобы через год отыгрывать его назад. У нас был один из самых молодых Матчей звёзд. Нужна пятилетка для того, чтобы посмотреть, работает этот эксперимент или нет. Вернуться к лимиту в пять человек? Мы дадим места иностранным хоккеистам, но у нас же не НХЛ, которая собирает всех лучших. А если мы один год играем так, а на следующий возвращаемся к тому, что было раньше, то это неинтересно», — приводит слова Конькова «РБ Спорт».

Напомним, ранее хоккейный агент Дэррил Вольски на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter) сообщил, что со следующего сезона КХЛ вернёт лимит в пять легионеров. Сейчас действует лимит в три иностранных игрока в заявке на матч.

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