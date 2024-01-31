Лучший бомбардир и снайпер минского «Динамо» Сэм Энас продлил контракт с клубом

Нападающий минского «Динамо» Сэм Энас продлил контракт с клубом. Как сообщает пресс-служба минчан, новое соглашение рассчитано до 2026 года.

30-летний американский нападающий дебютировал в КХЛ в этом сезоне. На данный момент Энас является лучшим снайпером и бомбардиром минского «Динамо». В 55 матчах текущего сезона нападающий набрал 43 очка — забросил 19 шайб и отдал 24 результативные передачи с показателем полезности «-6».

10 января Энас повторил клубный рекорд минского «Динамо» по продолжительности результативной серии. В сезоне-2012/2013 во время локаута в НХЛ нападающий Джо Павелски также набирал очки в 10 играх кряду — забил семь голов и отдал семь передач.

После 56 матчей минское «Динамо» замыкает восьмёрку в таблице Западной конференции КХЛ.