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Нападающий «Сочи» не смог с пары метров забить гол в пустые ворота после ошибки вратаря

Нападающий «Сочи» не смог с пары метров забить гол в пустые ворота после ошибки вратаря
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В Сочи на стадионе «Шайба» в эти минуты проходит очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сочи» и минским «Динамо». После второго периода впереди сочинцы со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
31 января 2024, среда. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
3 : 2
Динамо Мн
Минск
1:0 Феоктистов (Грэм) – 04:57 (5x5)     1:1 Хэмилтон – 10:30 (5x5)     2:1 Попов – 30:58 (5x5)     3:1 Чебыкин (Попов) – 44:17 (5x5)     3:2 Пышкайло – 55:37 (5x5)    

В середине первого периода нападающий «Сочи» Никита Феоктистов упустил убойный момент для гола. Вратарь минского «Динамо» Дилан Фергюсон замешкался с шайбой за воротами и позволил сочинскому форварду перехватить шайбу и доставить её на пятак. Феоктистов бросал с пары метров по совершенно пустым воротам, но промахнулся.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Отметим, что к этому моменту Феоктистов уже поражал ворота Фергюсона в матче.

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