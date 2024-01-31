Нападающий «Сочи» не смог с пары метров забить гол в пустые ворота после ошибки вратаря

В Сочи на стадионе «Шайба» в эти минуты проходит очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сочи» и минским «Динамо». После второго периода впереди сочинцы со счётом 2:1.

В середине первого периода нападающий «Сочи» Никита Феоктистов упустил убойный момент для гола. Вратарь минского «Динамо» Дилан Фергюсон замешкался с шайбой за воротами и позволил сочинскому форварду перехватить шайбу и доставить её на пятак. Феоктистов бросал с пары метров по совершенно пустым воротам, но промахнулся.

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Отметим, что к этому моменту Феоктистов уже поражал ворота Фергюсона в матче.