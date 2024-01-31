«Спартак» стал шестым клубом в истории КХЛ, забросившим 200+ шайб за одну регулярку
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Нападающий «Спартака» Николай Голдобин забил гол на 28-й минуте матча с ярославским «Локомотивом». Эта шайба стала 200-й для «Спартака» в сезоне-2023/2024.
Таким образом, «Спартак» стал шестым клубом в истории КХЛ, забросившим 200+ шайб за один регулярный чемпионат. Лидером в истории КХЛ по количеству сезонов с 200+ шайбами является петербургский СКА, который имеет на своём счету шесть таких сезонов. Трижды такого результата добивались ЦСКА и уфимский «Салават Юлаев». По разу 200+ шайб за сезон забрасывали ярославский «Локомотив» и нижегородское «Торпедо».
Фонбет Чемпионат КХЛ
31 января 2024, среда. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Перерыв
1 : 2
Локомотив
Ярославль
1:0 Голдобин (Порядин, Морозов) – 24:02 (5x5) 1:1 Полунин (Красковский, Сергеев) – 37:15 (4x5) 1:2 Гернат (Рафиков) – 38:20 (5x5)
После 58 матчей текущего регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Спартак» занимает четвёртое место в таблице Западной конференции КХЛ.
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