«Спартак» стал шестым клубом в истории КХЛ, забросившим 200+ шайб за одну регулярку

Нападающий «Спартака» Николай Голдобин забил гол на 28-й минуте матча с ярославским «Локомотивом». Эта шайба стала 200-й для «Спартака» в сезоне-2023/2024.

Таким образом, «Спартак» стал шестым клубом в истории КХЛ, забросившим 200+ шайб за один регулярный чемпионат. Лидером в истории КХЛ по количеству сезонов с 200+ шайбами является петербургский СКА, который имеет на своём счету шесть таких сезонов. Трижды такого результата добивались ЦСКА и уфимский «Салават Юлаев». По разу 200+ шайб за сезон забрасывали ярославский «Локомотив» и нижегородское «Торпедо».

После 58 матчей текущего регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Спартак» занимает четвёртое место в таблице Западной конференции КХЛ.