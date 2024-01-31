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ХК «Сочи» впервые в сезоне обыграл минское «Динамо»

ХК «Сочи» впервые в сезоне обыграл минское «Динамо»
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В Сочи на стадионе «Шайба» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сочи» и минским «Динамо». Победу в матче одержали сочинцы со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
31 января 2024, среда. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
3 : 2
Динамо Мн
Минск
1:0 Феоктистов (Грэм) – 04:57 (5x5)     1:1 Хэмилтон – 10:30 (5x5)     2:1 Попов – 30:58 (5x5)     3:1 Чебыкин (Попов) – 44:17 (5x5)     3:2 Пышкайло – 55:37 (5x5)    

Голы в составе «Сочи» забивали Никита Феоктистов, Сергей Попов и Николай Чебыкин. На счету Попова также результативная передача. Минчане ответили голами Роба Хэмилтона и Никиты Пышкайло. Вратарь «Сочи» Михаил Бердин отразил 33 броска по воротам и стал одним из главных героев матча.

«Сочи» впервые в сезоне обыграл «Динамо». Предыдущие три встречи остались за минчанами. «Динамо» прервало двухматчевую победную серию и потеряло важные очки в борьбе за плей-офф. В следующем матче минчане встретятся с «Северсталью» 2 февраля.

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