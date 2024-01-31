Якубов — после «Торпедо»: такая команда, как ЦСКА, должна более солидно заканчивать матчи

Исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Равиль Якубов заявил, что армейцы должны были более уверенно доводить до победы матч с «Торпедо» (3:2). Армейцы позволили нижегородцам забросить шайбу на последней минуте и едва не пропустили третий гол на последних секундах.

«Игорь Николаевич, наверное, здесь хорошо поговорил. Я постараюсь покороче, потому что Господь меня не сподобил так красиво говорить.

Не всё получилось, не совсем та игра, что хотелось бы, но! Ребята выкладывались, была очень хорошая самоотдача, претензий нет. Хорошо, что выиграли. Единственное, что в концовке устраивали сами себе проблемы. Такая команда, как наша, должна более солидно заканчивать такие игры.

«Торпедо» — молодцы, очень здорово начали. Непонятно, почему мы оказались к этому натиску не готовы. Спасибо Ивану Федотову, в этот момент он нас подтащил. И потом ребята уже включились», — передаёт слова Якубова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.