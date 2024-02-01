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Кузьменко отказался от запрета на обмен ради перехода в «Калгари»

Кузьменко отказался от запрета на обмен ради перехода в «Калгари»
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Журналист и инсайдер TSN Пьер Лебрюн сообщил, что российский нападающий «Ванкувер Кэнакс» Андрей Кузьменко может продолжить карьеру в «Калгари Флэймз».

По данным источника, россиянин отказался от запрета на обмен, чтобы принять трейд в «Калгари».

Напомним, всего в нынешнем сезоне Кузьменко провёл 43 матча, в которых записал в свой актив восемь шайб и 13 передач, набрав в общей сложности 21 очко. Всего за карьеру в Национальной хоккейной лиге Кузьменко принял участие в 124 матчах, в которых забил 47 голов и сделал 48 результативных передач при среднем коэффициенте полезности «+8».

Ранее журналист The Athletic Томас Дранс заявил, что нападающего «Ванкувера» Андрей Кузьменко могут обменять в дедлайн.

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