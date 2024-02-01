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«Оттава» в овертайме вырвала победу у «Детройта» в матче НХЛ

«Оттава» в овертайме вырвала победу у «Детройта» в матче НХЛ
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В Детройте завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Детройт Ред Уингз» уступил «Оттаве Сенаторз» (2:3 ОТ).

Шайбами в составе победителей отметились Марк Кастелиц, Брэди Ткачук и Шейн Пинто (решающая в овертайме).

У хозяев отличились Даниэль Спронг и Дилан Ларкин.

«Оттава» одержала вторую победу подряд, набрала 42 очка и делит с «Коламбус Блю Джекетс» 15 место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «Сенаторз» 11 февраля примут дома «Торонто Мэйпл Лифс».

«Ред Уингз» делят с «Торонто» шестую строчку на Востоке, имея в своём активе 58 очков. В ближайшей игре 10 февраля «красные крылья» сыграют дома с «Ванкувер Кэнакс».

НХЛ - регулярный чемпионат
01 февраля 2024, четверг. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
2 : 3
ОТ
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Спронг (Велено) – 08:57     1:1 Кастелиц (Бернард-Докер, Келли) – 23:09     1:2 Ткачук (Пинто) – 34:32     2:2 Ларкин (Комфер, Мяяття) – 51:15     2:3 Пинто (Шабо, Тарасенко) – 62:05    

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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