«Оттава» в овертайме вырвала победу у «Детройта» в матче НХЛ

В Детройте завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Детройт Ред Уингз» уступил «Оттаве Сенаторз» (2:3 ОТ).
Шайбами в составе победителей отметились Марк Кастелиц, Брэди Ткачук и Шейн Пинто (решающая в овертайме).
У хозяев отличились Даниэль Спронг и Дилан Ларкин.
«Оттава» одержала вторую победу подряд, набрала 42 очка и делит с «Коламбус Блю Джекетс» 15 место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «Сенаторз» 11 февраля примут дома «Торонто Мэйпл Лифс».
«Ред Уингз» делят с «Торонто» шестую строчку на Востоке, имея в своём активе 58 очков. В ближайшей игре 10 февраля «красные крылья» сыграют дома с «Ванкувер Кэнакс».
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
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