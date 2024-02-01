«Лос-Анджелес» прервал четырёхматчевую серию поражений гостевой победой над «Нэшвиллом»

В Нэшвилле завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нэшвилл Предаторз» уступил «Лос-Анджелес Кингз» (2:4).

Шайбами в составе победителей отметились Карл Грундстрём, Алекс Тюркотт, Тревор Льюис и Кевин Фиала.

У хозяев отличились Филип Форсберг и Филип Томасино.

«Кингз» прервали четырёхматчевую серию неудач, набрали 56 очков и занимают седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче «Лос-Анджелес» 11 февраля примет дома «Эдмонтон Ойлерз».

«Предаторз» остались с 54 очками и делят с «Сент-Луис Блюз» восьмую строчку Запада. В ближайшей игре 11 февраля «хищники» сыграют дома с «Аризоной Койотс».

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