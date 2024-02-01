«Лос-Анджелес» прервал четырёхматчевую серию поражений гостевой победой над «Нэшвиллом»
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В Нэшвилле завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нэшвилл Предаторз» уступил «Лос-Анджелес Кингз» (2:4).
Шайбами в составе победителей отметились Карл Грундстрём, Алекс Тюркотт, Тревор Льюис и Кевин Фиала.
У хозяев отличились Филип Форсберг и Филип Томасино.
«Кингз» прервали четырёхматчевую серию неудач, набрали 56 очков и занимают седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче «Лос-Анджелес» 11 февраля примет дома «Эдмонтон Ойлерз».
«Предаторз» остались с 54 очками и делят с «Сент-Луис Блюз» восьмую строчку Запада. В ближайшей игре 11 февраля «хищники» сыграют дома с «Аризоной Койотс».
НХЛ - регулярный чемпионат
01 февраля 2024, четверг. 03:30 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
2 : 4
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Грундстрём – 08:51 0:2 Тюркотт (Мур, Спенс) – 25:36 1:2 Форсберг (Макдона, Нюквист) – 45:15 1:3 Льюис (Байфилд, Тюркотт) – 53:20 2:3 Томасино (Йози, Новак) – 56:35 2:4 Фиала (Дано, Андерсон) – 58:51
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
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