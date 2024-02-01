Российский нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров примет участие в четырёх конкурсах в рамках Матча звёзд НХЛ. Напомним, Матч звёзд НХЛ пройдёт в Торонто с 1 по 3 февраля.

Россиянин примет участие в конкурсе на точность бросков и точность передач. Также Кучеров покажет мастерство владения шайбой и будет соревноваться в конкурсе бросков с разных позиций.

После двух передач в матче с «Нью-Джерси» (6:3) на счету Кучерова стало 85 (32+53) очков в нынешней регулярке, что позволило ему обойти в гонке бомбардиров Натана Маккиннона из «Колорадо».

В матче примут участие четыре команды по имени своих капитанов — команда Мэттьюса, братьев Хьюзов, Макдэвида и Маккиннона. Составы четырёх команд будут определены на драфте, который состоится 2 февраля в Торонто.