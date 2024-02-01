Трёхкратный чемпион мира оценил обмен Андрея Кузьменко в «Калгари»

Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко оценил обмен российского нападающего Андрея Кузьменко из «Ванкувера» в «Калгари».

«Конечно, Кузьменко нужно что-то сделать со своей игрой. Агент написал, что они вели переговоры, общались. Целенаправленный был выбор – «Калгари». Поэтому посмотрим.

«Калгари» — подходящая команда? Кто знает. Только время покажет, подходящая или не подходящая. Всё зависит от него самого и от тренера — какие роли ему отведут, насколько ему будут доверять. Но, конечно, это больше всего от него самого зависит», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Всего в нынешнем сезоне 27-летний Кузьменко провёл 43 матча, в которых записал в свой актив восемь шайб и 13 передач, набрав в общей сложности 21 очко.