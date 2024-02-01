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Терещенко: при всём уважении к ребятам «Адмирал» на порядок ниже «Амура»

Терещенко: при всём уважении к ребятам «Адмирал» на порядок ниже «Амура»
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Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко заявил, что у «Амура» гораздо больше шансов попасть в плей-офф, чем у «Адмирала».

«Шансы большие, что «Амур» попадёт в плей-офф. А «Адмирал» при всём уважении к ребятам на порядок ниже. Хоть они зубы свои и показывают (смеётся) — и в плане игры, и в плане результатов.

Не будем забывать, что дальневосточные команды – это сплошные перелёты, смена часовых поясов. Всё-таки одно дело, когда ты приезжаешь и просто играешь один-два матча, а когда ты постоянно летаешь то в Европейскую часть, то в Сибирь – там разница четыре-пять часов – это очень много. Как мне кажется, ребятам тяжеловато, усталость накапливается», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

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