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«Из ряда вон выходящее». Трёхкратный чемпион мира — о ситуации «Сибири»

«Из ряда вон выходящее». Трёхкратный чемпион мира — о ситуации «Сибири»
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Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко отказался комментировать ситуацию с четырьмя техническими поражениями «Сибири» за превышение лимита на легионеров в заявках матчей. Новосибирский клуб лишился четырёх очков и выпал из зоны плей-офф на Востоке.

«Сибирь»? Даже комментировать не буду. Из ряда вон выходящее. Печальная ситуация? Да не то слово», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

«Сибирь» проиграла третий матч подряд и отстаёт от зоны плей-офф на шесть очков. Новосибирский клуб имеет в активе 53 очка после 58 сыгранных матчей. В следующей встрече подопечные Сергея Кривокрасова сыграют дома с хабаровским «Амуром» 2 февраля, начало матча — в 15:30 мск.

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