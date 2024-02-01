«Из ряда вон выходящее». Трёхкратный чемпион мира — о ситуации «Сибири»

Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко отказался комментировать ситуацию с четырьмя техническими поражениями «Сибири» за превышение лимита на легионеров в заявках матчей. Новосибирский клуб лишился четырёх очков и выпал из зоны плей-офф на Востоке.

«Сибирь»? Даже комментировать не буду. Из ряда вон выходящее. Печальная ситуация? Да не то слово», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

«Сибирь» проиграла третий матч подряд и отстаёт от зоны плей-офф на шесть очков. Новосибирский клуб имеет в активе 53 очка после 58 сыгранных матчей. В следующей встрече подопечные Сергея Кривокрасова сыграют дома с хабаровским «Амуром» 2 февраля, начало матча — в 15:30 мск.