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Якушев рассказал, почему Тарасова убрали из сборной СССР перед Суперсерией с Канадой

Якушев рассказал, почему Тарасова убрали из сборной СССР перед Суперсерией с Канадой
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Легендарный форвард сборной СССР, двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев рассказал, почему главного тренера Анатолия Тарасова убрали из сборной СССР перед Суперсерией с Канадой.

«Как произошла смена тренера Тарасова на Боброва перед Суперсерией? Ну здесь истории в общем-то темные. Не то, что темные, просто сейчас не у кого спросить, как это действительно получилось, что и Тарасов, и Чернышёв одновременно в общем-то подали заявления об уходе, сами вроде бы подали после Олимпиады. И их заявление, в общем-то, удовлетворили.

А почему это произошло? Здесь разные есть версии. Одна из версий — то, что не уступили сборной Чехословакии в последней игре. Не уступили? Не уступили. Ну, Там вроде бы им надо было уступить, и тогда они становились бы серебряными призёрами. А так стали американцы серебряными призёрами. Ну, это вот одна из версий, да. И я думаю, что это, наверное, она самая правильная. И когда, в общем-то, стал результат известен, то их заявление подписали», — сказал Якушев в интервью YouTube-каналу «Скользкий лёд».

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