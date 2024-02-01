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«Куньлунь» обратился к СКА с просьбой сыграть домашний матч в Санкт-Петербурге

«Куньлунь» обратился к СКА с просьбой сыграть домашний матч в Санкт-Петербурге
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СКА проведет матч с «Куньлунем» на «СКА Арене», сообщает пресс-служба армейского клуба.

«Хоккейный клуб „Куньлунь Ред Стар“ обратился к СКА с предложением провести выездной для армейцев матч регулярного чемпионата КХЛ 25 февраля 2024 года в Санкт-Петербурге на «СКА Арене», поскольку домашняя арена „драконов“ в Мытищах в этот день будет занята в связи с проведением фестиваля спортивных единоборств. Хоккейный клуб СКА принял это предложение, оно также было согласовано Континентальной Хоккейной лигой», — сказано в сообщении СКА.

Напомним, 28 января президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко посетили новую «СКА Арену», вмещающую 21 500 зрителей. Их сопровождали главный тренер СКА Роман Ротенберг, гендиректор клуба Дмитрий Константинов и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Ротенберг вручил главам стран именные свитеры СКА.

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