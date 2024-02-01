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Роман Ротенберг рассказал, кто конкурент для СКА в КХЛ

Роман Ротенберг рассказал, кто конкурент для СКА в КХЛ
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал, что петербургский клуб конкурирует не только с хоккейными командами, но берёт для своего развития всё лучшее в разных видах спорта.

«Кто конкурент для СКА в КХЛ? Мы не смотрим, кто наш конкурент. Мы же с каждой командой играем, у нас все конкуренты. Это и хорошо. Мы смотрим на картину в целом. Берём всё из разных видов спорта. Тут и футбол, и Формула-1, и MMA. Конкуренция и постоянное развитие. Когда каждый делает своё дело на отлично, мы получаем результаты. Это коллективный, командный вид спорта. Успеха можно добиться только коллективно, один в поле не воин, это всем понятно, так будет всегда», — сказал Ротенберг в интервью YouTube-каналу «Суперлига».

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