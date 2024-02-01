КХЛ назвала имена лучших игроков января сезона-2023/2024

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Комиссия по определению лучших хоккеистов Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги назвала имена лучших игроков января сезона-2023/2024. Отметим, что в список попали сразу два хоккеиста из СКА.

Лучшим вратарём впервые в карьере признан Александр Самойлов («Северсталь»), одержавший 6 побед в 10 матчах месяца. Ещё в одной встрече команда выиграла в серии бросков. Коэффициент надёжности составил 1,94.

Лучшим защитником в пятый раз в карьере признан Александр Никишин (СКА), набравший 13 (4+9) очков в 12 матчах месяца с показателем полезности «+9».

Лучшим нападающим впервые в карьере признан Арсений Грицюк (СКА), набравший 19 (7+12) очков в 12 матчах месяца.

Лучшим новичком впервые в карьере признан вратарь Максим Моторыгин («Динамо» Москва), одержавший шесть побед в восьми матчах месяца. По воротам Моторыгина было нанесено 190 бросков (23,8 в среднем за игру), из которых он отразил 93,16%.

Армейский клуб, одержав 29 января победу над «Локомотивом», набрал 79 очков в 57 матчах и возглавляет турнирную таблицу Западной конференции КХЛ. Следующим матчем подопечных Романа Ротенберга будет армейское дерби с ЦСКА завтра, 2 февраля. Игра начнётся в 19:30 мск.