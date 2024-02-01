Sportsnet: Кузьменко стоит риска, особенно если сможет вернуться к своей результативности

Журналисты канадского сайта Sportsnet оценили громкую сделку между «Ванкувер Кэнакс» и «Калгари Флэймз». Согласно соглашению в стан «косаток» перешёл шведский нападающий Элиас Линдхольм, а в обратном направлении проследовали российский форвард Андрей Кузьменко и защитники Хантер Бржустевич и Йони Юрмо. Также «Кэнакс» отдали «Калгари» пик первого раунда драфта-2024 и условный драфт-пик четвёртого раунда того же драфта.

«Калгари Флэймз» приобрели хоккеиста, который демонстрирует нестабильную игру на каждом этапе своей карьеры — но он стоит риска, особенно если сможет вернуться к своей результативности. Если «Флэймз» стремятся получить максимальную отдачу от Кузьменко, то он должен играть в топ-6 нападающих и иметь стабильную роль в первой спецбригаде игры в большинстве», — написано в статье.