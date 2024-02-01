Форвард «Локомотива»: у нас есть игры, когда не хватает настроя с командами ниже классом

Нападающий «Локомотива» Георгий Иванов рассказал о проблемах, иногда возникающих в матчах с соперниками ниже классом.

«Локомотиву» не всегда хватает настроя против команд, которые уступают в классе? У нас есть такие матчи. В начале сезона были встречи с «Сочи» и «Витязем», а также сейчас мы неудачно против них сыграли. Думаю, дело действительно в настрое. Иногда мы играем очень просто, а в наши ворота залетает буквально всё. Это нас надламывает. Затем всё-таки создаём моменты, но не получается реализовать. При этом недооценки соперников точно нет», — цитирует Иванова пресс-служба КХЛ.

25-летний Георгий Иванов в текущем сезоне сыграл 55 встреч, в которых забросил девять шайб и отдал 12 результативных передач, набрав в общей сложности 21 очко.

Напомним, в последнем матче с московским «Спартаком» «Локомотив» впервые одержал победу за последние четыре матча. В следующем матче ярославцы сыграют с подмосковным «Витязем» 2 февраля в подмосковной Балашихе. Встреча начнётся в 19:00 мск.