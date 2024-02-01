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В «Куньлуне» подробно объяснили, почему домашний матч со СКА перенесён в Санкт-Петербург

В «Куньлуне» подробно объяснили, почему домашний матч со СКА перенесён в Санкт-Петербург
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«Куньлунь Ред Стар» подробно объяснил причину переноса домашнего матча со СКА в Санкт-Петербург на «СКА Арену».

«В связи с проведением в период с 23 по 25 февраля 2024 года Патриаршего международного фестиваля спортивных единоборств и боевых искусств «Кубок святого равноапостольного Николая Японского» матч «Куньлунь Ред Стар» — СКА, запланированный на воскресенье, 25 февраля, пройдёт не в Мытищах, а в Санкт-Петербурге», — сказали в пресс-службе китайского клуба корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Напомним, сегодня пресс-служба СКА объявила, что матч 25 февраля 2024 года состоится не в Мытищах, а в Санкт-Петербурге. Китайский клуб после 59 матчей набрал 46 очков и занимает девятое место в таблице Запада.

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