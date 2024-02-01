«Статистика провальная». Филатов — об игре Андрея Кузьменко в сезоне

Известный в прошлом нападающий Никита Филатов рассказал об игре Андрея Кузьменко, который перешёл из «Ванкувер Кэнакс» в «Калгари Флэймз».

«39 голов просто так не забивают. Понятно, что у Кузьменко в прошлом сезоне было больше доверия и хорошие партнёры. Но закрывать глаза на то, что Андрей провалил первую половину текущего чемпионата, нельзя. Периодически он выходил в первых звеньях вместе с Петтерссоном. У него 43 игры и 21 очко. Статистика провальная. Главный вопрос заключается в том, получится ли у Кузьменко вернуть уверенность в себе и насколько тренерский штаб «Калгари» понимает его сильные стороны?», — цитирует Филатова «РБ Спорт».

Напомним, согласно сделке в стан «косаток» перешёл шведский нападающий Элиас Линдхольм, а в обратном направлении проследовали российский форвард Андрей Кузьменко и защитники Хантер Бржустевич и Йони Юрмо. Также в довесок «Кэнакс» отдали «Калгари» пик первого раунда драфта-2024, а также условный драфт-пик четвёртого раунда того же драфта.