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Российские хоккеисты узнали команды, за которые сыграют в Матче звёзд НХЛ

Определись составы всех команд на Матч звёзд НХЛ. В матчах примут участие пятеро россиян — Никита Кучеров, Игорь Шестеркин, Александр Георгиев, Кирилл Капризов и Сергей Бобровский.

Команда Хьюза

Куинн Хьюз, Элиас Петтерссон, Никита Кучеров, Тэтчер Демко, Кайл Коннор, Брэйди Ткачук, Джеспер Брэтт, Кэм Талбот, Брок Боезер, Джей Ти Миллер, Фрэнк Ватрано.

Команда Мэттьюса

Остон Мэттьюс, Морган Рилли, Уильям Нюландер, Митч Марнер, Джейк Эттингер, Клейтон Келлер, Мэтью Барзал, Игорь Шестёркин, Филип Форсберг, Алекс Дебринкэт, Винсент Трочек.

Команда Маккиннона

Натан Маккиннон, Кейл Макар, Сидни Кросби, Александр Георгиев, Кирилл Капризов, Себастьян Ахо, Том Уилсон, Джереми Суэйман, Трэвис Конечны, Элиас Линдхольм, Оливер Бьёркстранд.

Команда Макдэвида

Коннор Макдэвид, Леон Драйзайтль, Коннор Хеллебак, Давид Пастрнак, Расмус Далин, Роберт Томас, Сэм Рейнхарт, Сергей Бобровский, Бун Дженнер, Ник Судзуки, Томас Хертл.