Чинахов отметил день рождения в компании российских хоккеистов, выступающих в НХЛ

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Егор Чинахов накануне отметил своё 23-летие в компании соотечественников, выступающих в НХЛ. Об этом стало известно из социальных сетей хоккеиста.

На опубликованном снимке Чинахов запечатлён со своими партнёрами по команде – Кириллом Марченко и Дмитрием Воронковым, а также нападающим «Детройт Ред Уингз» Климом Костиным и защитником «Филадельфии Флайерз» Егором Замулой. Также в их компании присутствовал и известный агент Шуми Бабаев.

Примечательно, что единственным иностранцем в компании Чинахова оказался 24-летний французский форвард «мундиров» Алекс Тессье.

Фото: Социальные сети Егора Чинахова.

Напомним, в нынешнем сезоне Чинахов провёл 39 матчей в составе «Коламбуса», в которых отметился 24 (14+10) результативными действиями при показателе полезности «-3».