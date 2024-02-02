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«Это было потрясающе». Георгиев — о церемонии выбора команд на Матч звёзд НХЛ — 2024

«Это было потрясающе». Георгиев — о церемонии выбора команд на Матч звёзд НХЛ — 2024
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27-летний российский голкипер «Колорадо Эвеланш» Александр Георгиев поделился эмоциями после проведения жеребьёвки составов команд на предстоящий Матч звёзд НХЛ – 2024.

«Раньше я не вызывался на Матч звёзд НХЛ. Это было потрясающе – называют твою фамилию и ты надеваешь красивую майку. Я ценю этот момент.

Маккиннон и Макар – невероятные игроки. Мне очень повезло выступать с ними в одной команде. Забавно наблюдать их игру в чужой зоне, когда они делают результат для команды. Я просто очень рад разделить с ними этот момент», — приводит слова Георгиева пресс-служба НХЛ на официальном сайте лиги.

Напомним, в команде Маккиннона российский вратарь будет выступать со своим соотечественником – Кириллом Капризовым из «Миннесоты Уайлд». Полный список команды выглядит следующим образом: Натан Маккиннон, Кейл Макар, Сидни Кросби, Александр Георгиев, Кирилл Капризов, Себастьян Ахо, Том Уилсон, Джереми Свейман, Трэвис Конечны, Элиас Линдхольм, Оливер Бьёркстранд.

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