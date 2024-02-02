КХЛ опубликовала рейтинг лучших молодых игроков по итогам января
Пресс-служба КХЛ назвала 10 лучших молодых хоккеистов лиги в возрасте до 23 лет по итогам января. Об этом сообщается в телеграм-канале КХЛ.
Рейтинг возглавил 22-летний российский нападающий санкт-петербургского СКА Арсений Грицюк. Следом за ним расположился его одноклубник Александр Никишин. Замкнул тройку лучших 20-летний форвард магнитогорского «Металлурга» Данила Юров.
Рейтинг 10 лучших молодых хоккеистов КХЛ по итогам января:
- Арсений Грицюк (СКА).
- Александр Никишин (СКА).
- Данила Юров («Металлург»).
- Семён Чистяков («Авангард»).
- Никита Гребёнкин («Металлург»).
- Максим Федотов (СКА).
- Илья Пастухов («Нефтехимик»).
- Илья Набоков («Металлург»).
- Александр Рыков («Трактор»).
- Максим Моторыгин («Динамо» Москва).
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