Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

КХЛ опубликовала рейтинг лучших молодых игроков по итогам января

КХЛ опубликовала рейтинг лучших молодых игроков по итогам января
Комментарии

Пресс-служба КХЛ назвала 10 лучших молодых хоккеистов лиги в возрасте до 23 лет по итогам января. Об этом сообщается в телеграм-канале КХЛ.

Рейтинг возглавил 22-летний российский нападающий санкт-петербургского СКА Арсений Грицюк. Следом за ним расположился его одноклубник Александр Никишин. Замкнул тройку лучших 20-летний форвард магнитогорского «Металлурга» Данила Юров.

Рейтинг 10 лучших молодых хоккеистов КХЛ по итогам января:

  1. Арсений Грицюк (СКА).
  2. Александр Никишин (СКА).
  3. Данила Юров («Металлург»).
  4. Семён Чистяков («Авангард»).
  5. Никита Гребёнкин («Металлург»).
  6. Максим Федотов (СКА).
  7. Илья Пастухов («Нефтехимик»).
  8. Илья Набоков («Металлург»).
  9. Александр Рыков («Трактор»).
  10. Максим Моторыгин («Динамо» Москва).
Материалы по теме
КХЛ назвала имена лучших игроков января сезона-2023/2024
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android