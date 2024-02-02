КХЛ опубликовала рейтинг лучших молодых игроков по итогам января

Пресс-служба КХЛ назвала 10 лучших молодых хоккеистов лиги в возрасте до 23 лет по итогам января. Об этом сообщается в телеграм-канале КХЛ.

Рейтинг возглавил 22-летний российский нападающий санкт-петербургского СКА Арсений Грицюк. Следом за ним расположился его одноклубник Александр Никишин. Замкнул тройку лучших 20-летний форвард магнитогорского «Металлурга» Данила Юров.

Рейтинг 10 лучших молодых хоккеистов КХЛ по итогам января:

Арсений Грицюк (СКА). Александр Никишин (СКА). Данила Юров («Металлург»). Семён Чистяков («Авангард»). Никита Гребёнкин («Металлург»). Максим Федотов (СКА). Илья Пастухов («Нефтехимик»). Илья Набоков («Металлург»). Александр Рыков («Трактор»). Максим Моторыгин («Динамо» Москва).