Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин рассказал, что отдал деньги с автомобиля на благотворительность

Овечкин рассказал, что отдал деньги с автомобиля на благотворительность
Аудио-версия:
Комментарии

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сообщил, что отдал деньги на благотворительность. На драфте Матча звёзд НХЛ — 2015 нападающий хотел стать последним, чтобы получить автомобиль — Honda Accord. Форвард «Вашингтона» позднее рассказал, что хотел отдать его на благотворительность. Тем не менее Ник Фолиньо, не зная этого, выбрал его предпоследним.

Через месяц после Матча звёзд Овечкин и дилерский центр в Северной Вирджинии объединились, чтобы разыграть Honda Accord. Вырученные средства пошли в Американскую специальную хоккейную ассоциацию.

«Это была «Хонда». И что было приятно, так это то, что «Хонда» пожертвовала машину», — приводит слова Овечкина The Athletic.

Отметим, что Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги. На счету российского нападающего 831 гол. У лидирующего Уэйна Гретцки 894 шайбы.

Материалы по теме
«Я знал, что они меня подставят». Как у Овечкина «украли» машину во время Матча звёзд НХЛ?
«Я знал, что они меня подставят». Как у Овечкина «украли» машину во время Матча звёзд НХЛ?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android