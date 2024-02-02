Овечкин рассказал, что отдал деньги с автомобиля на благотворительность

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сообщил, что отдал деньги на благотворительность. На драфте Матча звёзд НХЛ — 2015 нападающий хотел стать последним, чтобы получить автомобиль — Honda Accord. Форвард «Вашингтона» позднее рассказал, что хотел отдать его на благотворительность. Тем не менее Ник Фолиньо, не зная этого, выбрал его предпоследним.

Через месяц после Матча звёзд Овечкин и дилерский центр в Северной Вирджинии объединились, чтобы разыграть Honda Accord. Вырученные средства пошли в Американскую специальную хоккейную ассоциацию.

«Это была «Хонда». И что было приятно, так это то, что «Хонда» пожертвовала машину», — приводит слова Овечкина The Athletic.

Отметим, что Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги. На счету российского нападающего 831 гол. У лидирующего Уэйна Гретцки 894 шайбы.