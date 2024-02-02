«Это меня удивляет». В «Северстали» высказались о возможной смене лимита на легионеров

Директор череповецкой «Северстали» Николай Канаков выразил мнение о возможном возвращении лимита в КХЛ в пять иностранных хоккеистов.

«Мы никогда не опирались на легионеров в решении основных задач. Легионер под собой подразумевает, что это человек опытный, стоящий много денег, может взять на себя игру, имеющий лидерские качества. У нас играет Лишка, уже стали мемом слова Андрея Разина о том, что Лишка играет за чашку супа. Вот поэтому он и играет, и никуда не собирается уезжать. Легионер легионеру рознь, нам непринципиально — три или пять. Может, конечно, пять лучше, но, зная, что сейчас происходит в мире, не каждый легионер приедет в Россию. Североамериканцы — да, с желанием едут заработать. А среди европейцев не особо много желающих ехать в данный момент.

Но я только одного понять не могу: вроде как там всполыхнулось, сократили до трёх легионеров, проходит буквально полгода — давайте увеличим лимит до пяти. Это меня удивляет», — приводит слова Канакова ТАСС.

Напомним, накануне стало известно, что за увеличение лимита проголосовали 15 из 20 российских клубов. В лиге отметили, что «считают квоту в пять легионеров оптимальной для российских клубов КХЛ».

«Северсталь», набрав 63 очка в 56 матчах, занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. В ближайшем матче подопечные Андрея Козырева примут минское «Динамо» (2 февраля).