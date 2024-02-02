Курьянов объяснил, почему «Авангард» проголосовал за возвращение лимита в 5 иностранцев

Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов считает, что возвращение лимита в пять иностранных легионеров является оптимальным решением, так как создаёт необходимую конкуренцию для развития молодых хоккеистов.

«Наш клуб решает самые высокие задачи, и пять качественных легионеров в команде для нас — это оптимальное количество на данный момент. Они создадут необходимую конкуренцию для развития остальных хоккеистов, особенно наших воспитанников. Молодым игрокам, растущим в системе академии «Авангарда», важно иметь перед глазами пример, они тянутся за мастерами — не в тепличных, а именно в конкурентных условиях, впитывая лучшее из различных хоккейных школ», — приводит слова Курьянова портал om1.ru.

Напомним, накануне стало известно, что за увеличение лимита проголосовали 15 из 20 российских клубов. В лиге отметили, что «считают квоту в пять легионеров оптимальной для российских клубов КХЛ».