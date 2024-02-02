Оператор матчей в Хабаровске отреагировал на ситуацию с Самоновым после игры с «Салаватом»

Кирилл Рудник, работающий видеооператором на льду на «Платинум-Арене» в Хабаровске, рассказал, как воспринял ситуацию с 28-летним российским голкипером уфимского «Салавата Юлаева» Александром Самоновым, когда голкипер нецензурно высказался в его адрес по окончании встречи с «Амуром» (3:0).

«Не удивился ли реакции Самонова после победы, где он даже не пропустил? Я прекрасно понимаю, что такое ответственность вратаря. Если где-то игрок ошибся, то есть ещё четыре партнёра и вратарь на последнем рубеже, которые помогут ему, а если ошибётся вратарь – это практически всегда гол. Поэтому я прекрасно понимаю, какое напряжение на вратаря воздействует в течение матча, да и вообще в течение сезона, и поэтому я спокойно к этому отнёсся. Это первый момент, а второй момент – находясь на льду, я совершенно не слышу, что мне говорят игроки или вратари, потому что у меня наушники и я слушаю в первую очередь режиссёра, ещё идёт постоянно фоном музыка, и, кто что мне говорит, совершенно мне не слышно», — сказал Рудник в эфире программы «На связи!» на КХЛ ТВ.