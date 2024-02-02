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Гендиректор «Трактора»: мы голосовали за возвращение прежнего лимита на легионеров

Гендиректор «Трактора»: мы голосовали за возвращение прежнего лимита на легионеров
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Генеральный директор «Трактора» Иван Савин рассказал, что челябинский клуб поддержал желание команд лиги вернуть прежний лимит на легионеров в пять человек.

«Мы голосовали за возвращение прежнего лимита на легионеров до пяти игроков, потому что считаем его оптимальным. В „Тракторе“ довольны легионерами в сезоне? На данном этапе да, но оценивать результаты будем всё же после плей-офф», — цитирует Савина «РБ Спорт».

Напомним, накануне стало известно, что за увеличение лимита проголосовали 15 из 20 российских клубов. В лиге отметили, что «считают квоту в пять легионеров оптимальной для российских клубов КХЛ». «Трактор», набрав 72 очка в 58 матчах, занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

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