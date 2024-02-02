Мартемьянов: пропущенная шайба из средней зоны повлияла на результат «Амура»

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов прокомментировал поражение от «Сибири» (3:4 Б).

«Во-первых, претензия к нашим нападающим, растранжирили кучу моментов: два в один и один в ноль. Относимся безалаберно к этим моментам. Отдаю должное сопернику, играли с сердцем. Кто сегодня хотел выиграть, те и выиграли.

Лидерство Коршкова при наличии Хохлачёва и Бродхёрста? Безусловно, Егор в очень хорошей форме находится и очень уверенно играет. У Алекса был провал, начал выздоравливать, здорово сыграл игру в Магнитогорске, схватил воспаление лёгких — и опять провал. То есть у человека кувырком пошёл весь сезон. Но парень старается, и я всё-таки в него верю. Он — мастер. Должна быть командная игра. Когда у кого-то что-то не получается, то партнёр должен взять на себя роль лидера, а не пристраиваться постоянно в фарватере. У нас сегодня, к сожалению, такого не оказалось. Был Грачёв, но, к сожалению, получил травму.

Влияние пропущенной шайбы Бобкова из средней зоны? Она на результат повлияла. Я не знаю, чем руководствовался Игорь, но, она, по-моему, намного выше ворот летела. Но не надо забывать, что частое присутствие шайбы в нашей зоне — это постоянное напряжение для вратаря, и где-то, может, он потерял концентрацию. Может быть, читал игру и хотел её приостановить, дать паузу. Но я в него верю и никаких претензий не имею. Спасал нас предостаточно сегодня.

Устраивает ли то, что команда набрала одно очко? Не совсем. Борьба идёт не на жизнь, а на смерть за каждое очко. Но я сейчас сказал команде, что мы могли взять и два. Будем готовиться сейчас к «Барысу», там лёгкой игры тоже не будет.

Отменённый гол деморализовал? Нет, я бы не сказал. Сезон уже к завершению катится, а там таких моментов уже было предостаточно, команда должна держать удар. Конечно, в голову всем не залезешь. На кого-то влияет, кого-то, наоборот, мотивирует, стимулирует. Но сегодня выпало предостаточно игроков. Порядка шести-семи игроков сегодня свою игру не показали, а это уже полкоманды», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.