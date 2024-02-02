Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гендиректор «Сочи» — о лимите: ситуация должна работать на развитие российских игроков

Гендиректор «Сочи» — о лимите: ситуация должна работать на развитие российских игроков
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор ХК «Сочи» Сергей Воропаев высказался о голосовании клубов КХЛ, в результате которого 15 команд лиги изъявили желание вернуться к лимиту в пять легионеров.

«Голосование клубов КХЛ по лимиту на иностранцев почему-то активно обсуждается. Хотя это не прерогатива клубов КХЛ — решение о лимите находится в компетенции Минспорта, которое тесно работает с ФХР по данной теме.

Ситуация сейчас такова, что соответствующего уровня легионеров, готовых ехать в КХЛ, недостаточно и при действующем лимите. Это, например, подтверждается тем, что некоторые команды, которые могут себе многое позволить, имеют легионеров меньше лимита. Мы считаем, что сложившаяся ситуация должна работать на развитие российских игроков, которые к тому же сейчас лишены полноценной практики на международном уровне.

Будем честны – именно государство тратит огромные деньги на подготовку хоккеистов. Поэтому справедливо, что этот вопрос находится именно в его компетенции. Знаю, что Минспорта и ФХР прекрасно понимают ситуацию и примут правильное решение в интересах развития нашего хоккея», — сказал Воропаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

Материалы по теме
Курьянов объяснил, почему «Авангард» проголосовал за возвращение лимита в 5 иностранцев
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android