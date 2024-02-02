Гендиректор «Сочи» — о лимите: ситуация должна работать на развитие российских игроков

Генеральный директор ХК «Сочи» Сергей Воропаев высказался о голосовании клубов КХЛ, в результате которого 15 команд лиги изъявили желание вернуться к лимиту в пять легионеров.

«Голосование клубов КХЛ по лимиту на иностранцев почему-то активно обсуждается. Хотя это не прерогатива клубов КХЛ — решение о лимите находится в компетенции Минспорта, которое тесно работает с ФХР по данной теме.

Ситуация сейчас такова, что соответствующего уровня легионеров, готовых ехать в КХЛ, недостаточно и при действующем лимите. Это, например, подтверждается тем, что некоторые команды, которые могут себе многое позволить, имеют легионеров меньше лимита. Мы считаем, что сложившаяся ситуация должна работать на развитие российских игроков, которые к тому же сейчас лишены полноценной практики на международном уровне.

Будем честны – именно государство тратит огромные деньги на подготовку хоккеистов. Поэтому справедливо, что этот вопрос находится именно в его компетенции. Знаю, что Минспорта и ФХР прекрасно понимают ситуацию и примут правильное решение в интересах развития нашего хоккея», — сказал Воропаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.