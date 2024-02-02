Два очка Пашина помогли «Спартаку» всухую обыграть дома «Автомобилист»

В Москве закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Спартак» принимал «Автомобилист». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0.
В первом периоде команды голов не забили.
В середине второго периода Иван Морозов с передач Николая Голдобина и Ильи Ковальчука открыл счёт во встрече. Спустя две минуты Александр Пашин с передачи Михала Чайковски удвоил преимущество красно-белых. На 15-й минуте периода Никита Сусуев с передачи Александра Пашина сделал счёт 3:0.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
В следующей игре «Спартак» в Омске сыграет с местным «Авангардом» 8 февраля. «Автомобилист» в Москве встретится с ЦСКА 4 февраля.
- 2 февраля 2024
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