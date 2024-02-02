«3-3 в серии с «Торпедо»? Безразлично». Кудашов вспомнил историю из своей карьеры в АХЛ

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победный матч с «Торпедо» (2:1 ОТ).

«Думаю, что была интересная игра, несмотря на то что было очень мало шайб. Моментов было гораздо больше, поэтому думаю, что зрители получили удовольствие, а мы получили моменты, над которыми нам надо ещё поработать и на которые нужно сделать акцент в последний месяц.

Сегодня была равная игра или должны были выигрывать в основное время? Вы знаете, здесь можно размышлять очень долго, потому что, наверное, мы владели преимуществом. Но вот даже взять те два момента, когда «Торпедо» вышло «один на один» в нашем большинстве, они могли решить судьбу матча. Посмотрите, сколько игр в этом году заканчивается, когда одна команда делает 50 бросков, а вторая – 20 – и она выигрывает. Можно ли тут говорить о преимуществе той команды? Об этом можно долго дискутировать. Как получилось, так и получилось. Моментов было очень много на две команды.

Реализация моментов? Давайте похвалим Кульбакова, вратарь здорово играл.

Насколько приятно, что сделали 3-3 в сезонной серии с «Торпедо»? Безразлично. Я один раз играл в фарм-клубе «Торонто», и мы в регулярке 12 раз встретились с фарм-клубом «Монреаля». Мы их обыграли 11 раз, а в плей-офф нас вынесли 4-1. Какая разница, как ты сейчас играешь? Мы знали соперника, и нас вынесли», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.