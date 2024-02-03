Кирилл Капризов заявил, что хотел бы снова сыграть за сборную России на Олимпиаде

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов заявил, что хотел бы снова сыграть за сборную России на Олимпийских играх.

«Конечно, хотел бы сыграть за сборную России на Олимпиаде. Как и любой российский хоккеист в НХЛ и как любой хоккеист, играющий в России. Безусловно, был бы рад представлять национальную сборную», — приводит слова Капризова CBC.

Напомним, в нынешнем сезоне Капризов провёл 42 матча в составе «Миннесоты», в которых отметился 45 (19+26) результативными действиями при показателе полезности «+5».

После 49 матчей «Миннесота» располагается на 13-й строчке турнирной таблицы Западной конференции с 47 очками. Следующий матч команда Кирилла Капризова проведёт с «Чикаго».

Материалы по теме Тренер «Миннесоты»: Капризов — искра для команды и генератор атакующих моментов

Кирилл Капризов поиграл в гольф: