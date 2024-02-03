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Макдэвид: для хоккея очень важно, что НХЛ возвращается на Олимпиаду. Надеялся на это

Макдэвид: для хоккея очень важно, что НХЛ возвращается на Олимпиаду. Надеялся на это
Коннор Макдэвид
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Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид поделился мнением о важности возвращения хоккеистов Национальной хоккейной лиги на Олимпийские игры.

«Очень сильно хочу сыграть на Олимпийских играх. Я надеялся на это. У ребят не было возможности представлять свои страны на турнире лучших против лучших, поэтому я думаю, что мы все жаждем этого.

Чувствую, что для хоккея очень важно, что НХЛ возвращается на Олимпиаду. Мы говорим о развитии игры, и для этого нужно играть в формате лучших против лучших, играть на крупнейшей сцене в спорте – и это Олимпиада», – приводит слова Макдэвида Sportsnet.

Напомним, вечером 2 февраля стало известно, что игроки Национальной хоккейной лиги примут участие в Олимпийских играх 2026 и 2030 годов. Об этом официально сообщил комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн.

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