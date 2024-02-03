Кори Перри подал жалобу на «Чикаго» по поводу расторжения его контракта

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн сообщил, что нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Кори Перри подал жалобу на «Чикаго Блэкхоукс» по поводу расторжения его контракта в конце ноября.

Перри считает, что у «Блэкхоукс» не было надлежащих оснований для расторжения его контракта. Согласно коллективному соглашению у игрока или ассоциации игроков Национальной хоккейной лиги есть 60 дней на подачу жалобы. Лига и НХЛПА договорились продлить срок подачи Перри заявления, поскольку возможность подачи жалобы истекла на прошлой неделе.

Лига поддерживает решение «Чикаго» расторгнуть контракт Перри, в то время как заместитель комиссара Билл Дэйли заявил во время пресс-конференции, что профсоюз хочет обжаловать это решение.

Напомним, «Чикаго» обвинил хоккеиста в нарушении режима и условий контракта. 22 января «Эдмонтон» объявил о подписании с нападающим годичного контракта на минимальную зарплату в $ 775 тыс.