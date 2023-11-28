«Чикаго» выставил Кори Перри на драфт отказов с целью расторжения контракта

Инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман заявил, что «Чикаго Блэкхоукс» выставил Кори Перри на драфт отказов с целью расторжения контракта. Об этом журналист сообщил в соцсети Х (ранее Twitter).

Канадский нападающий пришёл в «Блэкхоукс» летом в качестве свободного агента. Два предыдущих сезона он провёл в «Тампа-Бэй Лайтнинг». В текущем регулярном чемпионате на его счету четыре гола и пять передач в 16 играх при показателе полезности «-6». В ночь на 20 ноября по московскому времени он провёл на льду 14 минут 43 секунды в матче с «Баффало» (2:3).

Перри играет в НХЛ уже 19-й сезон. На его счету 1257 матчей в регулярном чемпионате, в которых он набрал 883 (417+466) очка. Он выиграл Кубок Стэнли в составе «Анахайм Дакс» в сезоне-2006/2007, стал обладателем «Харт Мемориал Трофи» по итогам сезона-2010/2011. Перри является двукратным олимпийским чемпионом и обладателем одной золотой медали чемпиона мира.